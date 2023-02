10 Febbraio 2023 21:36

Andrea Cozzolino è stato arrestato a Napoli non appena dimesso da una clinica di Napoli dove si era recato per accertamenti. Nei confronti dell’europarlamentare sospeso dal Pd è stato notificato un mandato di arresto europeo emesso nell’indagine Qatargate.

In precedenza la finanza avevano provato a notificare il provvedimento nella sua abitazione a Napoli ma non era stato trovato in casa. Questa mattina era stata perquisita la sua abitazione a Bruxelles.