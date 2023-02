Museo Archeologico di Reggio Calabria, il 18 febbraio la conferenza “Franco Mosino, un tempo lungo di profonda amicizia”

16 Febbraio 2023 18:39

“Franco Mosino, un tempo lungo di profonda amicizia” è il titolo della conferenza che si terrà sabato 18 febbraio, alle 17.00, presso la sala conferenze del MArRC, in sinergia con dell’Associazione Famiglia Ventura. Un evento in memoria dello studioso reggino, strutturato sotto forma di conferenza intervista al Prof. Domenico Minuto e moderato da Francesco Ventura.

“Riprendono gli appuntamenti in sinergia con gli enti e le associazioni operanti sul territorio – commenta Carmelo Malacrino, direttore del MArRC – Un calendario appuntamenti che si trasformano in occasioni di incontro e scambio, di cittadinanza attiva e di promozione sociale. In un’ottica di inclusione che è uno degli obiettivi principali del Museo- conclude“.

“Sono grato al professore Minuto per avere accordato questa conferenza intervista, dove condividerà i propri ricordi sul compianto professore Mosino – commenta Francesco Ventura – Una testimonianza che sarà accompagnata dalla presenza in sala del busto da noi dedicato in sua memoria, commissionato nel 2016 dalla nostra associazione allo scultore Fortunato Violi e presentato durante il primo Convegno “Franco Mosino”, tenutosi proprio al Museo nel 2016. Ringrazio il direttore Carmelo Malacrino assieme allo staff del Museo per avere accolto con la loro ospitalità questa nostra iniziativa“.

Fino a martedì 21 febbraio sarà possibile, per i piccoli visitatori, accompagnati da almeno un adulto, venire a visitare il museo vestiti in maschera, festeggiando il carnevale al MArRC con tanti simpatici omaggi. Per mantenere la sicurezza negli ambienti museali, delle collezioni e delle persone, non è consentito introdurre negli ambienti del museo bombolette spray, coriandoli, stelle filanti e materiali affini.

L’ingresso fino ai 18 anni è sempre gratuito, per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro. Il Museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso) con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. L’utilizzo della mascherina chirurgica è sempre consigliato.