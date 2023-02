Museo Archeologico Lametino: il 19 febbraio visita guidata in costume d’epoca per grandi e piccini

18 Febbraio 2023 12:45

Il Museo Archeologico Lametino festeggia il Carnevale 2023 invitando bambini e adulti a scoprire il suo ricco patrimonio archeologico attraverso due visite guidate in costume: Domenica 19 Febbraio alle ore 16:00 (primo turno) e 18:00 (secondo turno) i nostri Assistenti alla Fruizione vestiranno i panni di un uomo primitivo (sala della Preistoria), di un antico romano (sala della Storia Antica) e di un nobile medievale (sala del Medioevo) per accompagnare i visitatori in un viaggio nel tempo alla scoperta delle proprie radici storico-culturali.

Adulti e bambini verranno divisi in gruppi in base all’età per consentire agli accompagnatori di adattare il percorso e il linguaggio della visita alle loro esigenze. I turni di visita durerà un’ora circa. Il Museo sarà comunque visitabile dalle 9:00 alle 19:00

Di seguito i dettaglia dell’iniziativa:

MUSEO IN MASCHERA: A SPASSO CON GLI ANTICHI

Visita guidata per grandi e piccini in costume d’epoca

Attività per adulti e bambini a cura della dott.ssa Maria Grazia Scarfò, del dott. Sante Castelli e di Luigi Calimeri.

ore 16.00 – VISITA GUIDATA IN COSTUME D’EPOCA PER ADULTI E BAMBINI, PRIMO TURNO (Durata attività circa un’ora)

ore 18.00 – VISITA GUIDATA IN COSTUME D’EPOCA PER ADULTI E BAMBINI, SECONDO TURNO (Durata attività circa un’ora)

Informazioni Evento:

Data Inizio: Domenica 19 Febbraio 2023

Data Fine: Domenica 19 Febbraio 2023

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione tramite e-mail del Museo: drm-cal.lametino@cultura.gov.it

Luogo: Museo archeologico Lametino, piazzetta San Domenico, Nicastro, Lamezia Terme (Cz).

Orario: 16.00-17:00/ 18:00-19:00