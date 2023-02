Mosca sull’attacco di Berlusconi a Zelensky: “parlano i fatti”

12 Febbraio 2023 22:01

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver votato per le elezioni regionali a Milano, torna a parlare del conflitto tra la Russia di Putin e l’Ucraina attaccando il leader ucraino Volodymyr Zelensky. In merito a queste dichiarazioni è intervenuta la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova: “non spetta a me giudicare e dare i voti a Berlusconi, queste sono cose che riguardano gli italiani.

“Mi limito ai fatti, e i fatti dicono che per otto anni, dal 2014, la Russia ha insistito perché fossero applicati gli accordi di Minsk per la pace in Ucraina. Ma questo non era quello che l’Occidente aveva in mente”, conclude Zakharova.