Morte Lillo Manti, Occhipinti: “tanto ha fatto per Reggio e la Calabria

16 Febbraio 2023 11:14

“Tutto l’Udc della Città Metropolitana di Reggio Calabria ricorda la figura politica e umana di Lillo Manti e partecipa al dolore della sua famiglia e dell’intera Comunità reggina”. A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti. “La scomparsa di Lillo Manti, dopo una lunga battaglia con la malattia – prosegue Occhipinti – costituisce una grave perdita per la politica tutta. Militante di lungo corso all’interno della Democrazia Cristiana ha saputo incarnare pienamente i valori dell’impegno politico inteso come servizio esclusivo a favore della cittadinanza. Manti, pur partendo dalla periferia, è riuscito a rivestire, sempre con la stessa umiltà e dedizione, ruoli istituzionali di assoluto rilievo. Dal 1983 al 1985 è stato consigliere regionale con il ruolo di assessore ai Trasporti, Enti Locali e Cooperazione all’interno della giunta regionale guidata da Bruno Dominijanni. Manti, sempre nelle fila della Dc, è stato poi eletto deputato nel 1992. Da iscritto all’Udc, partito erede dei valori e dei principi che caratterizzano l’impegno dei cattolici in politica, è stato candidato alla presidenza della Provincia di Reggio Calabria alla guida della coalizione di centrodestra”.

“La sua figura – conclude Occhipinti – resterà un esempio e un punto di riferimento per i giovani e per tutti coloro che hanno nel cuore l’idea di un impegno politico generoso, coerente e finalizzato al progresso sociale e culturale e hanno voglia di spendersi per lo sviluppo del territorio in cui vivono e operano”.