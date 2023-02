8 Febbraio 2023 20:31

Lutto nel mondo dello sport per la morte di Elena Fanchini. L’ex sciatrice azzurra, che aveva 37 anni ed era malata da tempo. In carriera fu argento mondiale in discesa nel 2005, aveva inoltre vinto due gare in Coppa del Mondo.

Prima delle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018, Elena Fanchini annunciò la sua non partecipazione per curarsi da una grave malattia