Montecchio espugna Messina battento per 3-1 l’Akademia Sant’Anna | FOTO e VIDEO

9 Febbraio 2023 09:36

Secondo impegno settimanale per l’Akademia Sant’Anna che affronta al Polivalente dell’Annunziata, il Montecchio (Vicenza) che occupa il quarto posto in classifica con 31 punti. Città vicentina famosa per aver dato i natali a Romeo e Giulietta (Capuleti e Montecchi), i due innamorati celebri grazie alla penna creativa di Shakespeare dove ha sede il Montecchio Volley che domenica scorsa, dopo la vittoria con Marsala, ha ottenuto l’accesso ai play off promozione. Una squadra costruita per fare il salto di categoria ed entrare nel top volley femminile, che non vuole fare passi falsi a Messina, squadra che teme tantissimo anche in virtù del risultato dell’andata battuta solo al tie-break. La partita inizia con Montecchio che spinge sull’acceleratore per far capire che il posto che occupa in classifica è meritato. Messina non ci sta a fare da comparsa e si riporta sotto con autorevolezza. Primo time out di Messina sul punteggio di 10 a 6 per le Vicentine. Breviglieri sicuramente avrà dato indicazione per registrare meglio la difesa ed infatti, Messina reagisce e si riporta nuovamente sotto con la Ebatombo molto precisa e potente in attacco. Grazie a due punti consecutivi, una schiacciata e un muro entrambi della Robinson, l’Akademia Messina, per la prima volta nel set, si porta in vantaggio per 14 a 13 costringendo il tecnico di Vicenza Sinibaldi, a chiamare time out. Messina continua ad esprimere un ottimo gioco difendendo e soprattutto attaccando molto bene, allungando di tre punti su Montecchio. Nulla però è deciso perché la squadra veneta torna in partita. Finale di set al cardio palma giocato punto a punto ma questa sera, Messina non vuole lasciare nulla agli avversari e si aggiudica il set per 29 a 27. Un inizio di secondo set giocato alla pari dalle due squadre, Messina vuole confermare la buona prova messa in luce nel primo set e Montecchio, vuole cercare di recuperare lo svantaggio. Piccolo allungo di Montecchio che si porta sull’11 a 7 costringendo Breviglieri a chiamare time out. Secondo time out per Messina sul 13 a 7 perché il tecnico peloritano, non intende far scappare Montecchio.

Messina molto fallosa in attacco e, Montecchio ringrazia mettendo in campo un gioco spumeggiante. Su Messina cala il sipario perchè Montecchio si porta a casa meritatamente il secondo set con il punteggio di 25 a 14. Ancora inizio di terzo set a favore di Montecchio che spinge ottenendo un vantaggio di 5 a 1 grazie soprattutto, ad un paio di servizi molto potenti della giocatrice Angelina. Montecchio continua a pressare variando gioco in continuazione grazie ad una superba regia della Bartolucci che spesso mette le sue compagne in condizione di schiacciare senza muro. Secondo time out di Messina sul 16 a 7 per le vicentine. Tiepida reazione di Messina ma, il set è ormai compromesso e Montecchio se lo aggiudica con il punteggio di 25 a 12. Quarto set che inizia così come si è concluso il terzo, Monteggio ad imporre il proprio gioco. Messina mette in campo l’orgoglio e recupera punto su punto fino a portarsi in parità sul 7 a 7. Raggiunto l’equilibrio inizia una fase della gara con un gioco molto nervoso. Messina butta in campo grande determinazione portandosi in vantaggio per 20 a 17. Montecchio costretta a chiamare. Il tempo di sospensione torna utile alla squadra veneta che recupera lo svantaggio e si porta in parità sul 23 a 23. A quel punto pressa sull’acceleratore e Messina non riesce più a reagire cedendo il quarto e decisivo set a Monteggio che se lo aggiudica con il punteggio di 25 a 23. Sicuramente una partita difficile quella giocata dalla compagine dello Stretto, di fronte una compagine molto forte che non ha perdonato il minimo errore sapendo approfittare del calo di tensione delle messinesi, soprattutto nel secondo e terzo set. Domenica prossima l’Akademia andrà a fare visita al Roma Volley, la prima della classe; le speranze di fare punti sono quasi impossibili. Ci si aspetta almeno una prova di carattere. Che dire di Montecchio, squadra molto quadrata con buone altezze che, in un campionato di A2 riescono a fare la differenza. Con l’ingresso nel play off promozione Montecchio potrà sicuramente giocarsela alla pari con le altre compagini sapendo però, che Roma è la squadra da battere e sicuramente non farà sconti a nessuno.