Governo: Montaruli si dimette dopo la condanna in Cassazione

18 Febbraio 2023 16:42

Augusta Montaruli, esponente di Fratelli d’Italia e sottosegretaria all’Università, si è dimessa dopo la condanna condanna per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. “Ho deciso di dimettermi per difendere le istituzioni, sono certa della mia innocenza”, annuncia Montaruli. “Non ho causato alcun ammanco alle casse pubbliche”, scrive in una lettera.

Fece scalpore la contestazione di aver messo a rimborso anche un libro hot, “Sexeploration”, “Giochi proibiti per coppie”.