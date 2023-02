Serie B, il Genoa riacciuffa il Modena ma non scappa: la nuova classifica

19 Febbraio 2023 18:28

Va in vantaggio, si fa rimontare e poi lo riacciuffa nel finale. Solo pari per il Genoa, che a Modena fa 2-2 e non allontana le inseguitrici, tra cui la Reggina, la quale continua a rimanere lì nonostante quattro stop di fila. È la dimostrazione di quanto sia competitiva ed equilibrata la Serie B.

Al Braglia il match si sblocca subito con Dragusin dopo 6 minuti, ma Strizzolo e un’autorete di Puscas ribaltano tutto all’ora di gioco per i canarini. Ci pensa poi Bani a ristabilire la parità all’85’ dopo il rosso a Oukhadda, che lascia i padroni di casa in 10 e mancherà al Granillo. Il Modena, infatti, ora è di scena in riva allo Stretto contro la squadra di Inzaghi. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI SERIE B 25ª GIORNATA

SABATO 18 FEBBRAIO

ore 14:00

Benevento-Brescia 1-0

Cittadella-Reggina 3-2

Cosenza-Südtirol 0-0

Palermo-Frosinone 1-1

Parma-Ascoli 0-1

Spal-Como 1-1

ore 16:15

Bari-Cagliari 1-1

Perugia-Ternana 3-0

DOMENICA 19 FEBBRAIO

ore 16:15

Modena-Genoa 2-2

CLASSIFICA SERIE B