Il miracolo di Reggio Calabria: inaugurata nuova piscina comunale a costo zero | FOTO

17 Febbraio 2023 12:05

E’ stata inaugurata solo qualche ora fa una nuova piscina comunale a costo zero a Reggio Calabria. La struttura sorge nella zona sud della città e precisamente in Contrada Morloquio, zona collinare di Reggio. La piscina è stata progettata e realizzata in tempi cosi record che neanche i residenti della zona hanno mai “avvistato” operai che lavorassero all’originale e ben strutturata opera.

Già questa mattina però, approfittando del clima mite, qualche residente ha voluto provarla tuffandosi a pesce per conoscere da vicino la profondità della stessa che a primo impatto sembra davvero ben fatta. Sicuramente con le temperature miti previste per il weekend, la piscina sarà super affollata dai residenti e perchè no anche da coloro i quali attendevano da tanto una struttura del genere. Il timore è che si debba fare a turni per potersi tuffare: chiediamo alle autorità di intervenire per evitare esagerati assembramenti.