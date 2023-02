Il Ministro Valditara e la Costituzione: “vi dico qual è l’antidoto contro le dittature”

16 Febbraio 2023 16:33

“Oggi in Senato, alla presentazione del progetto di educazione civica dedicato alle scuole “L’Ora di Costituzione”, ho sottolineato come conoscere la Carta costituzionale sia la pietra angolare dell’educazione alla cittadinanza. Credo nelle parole di Giorgio La Pira, che per primo ha posto la questione della centralità della persona e la sua prevalenza rispetto allo Stato. Questo è l’antidoto contro le dittature“. E’ quanto ha espresso, in un tweet, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

“Credo – ha scritto ancora – in un grande patto repubblicano in cui la politica dialoga e discute, non concependo mai l’altro come un nemico, ma sempre riunendosi intorno ai principi fondativi dello Stato. La grande sfida del merito è l’applicazione concreta degli articoli 3 e 34 della Costituzione, che non possono essere disgiunti: il concetto di merito incarna una scuola in cui nessuno è lasciato indietro e i talenti di ognuno vengono riconosciuti e valorizzati”.