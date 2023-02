Minacce di morte al Ministro Tajani: “non mi faccio intimidire”

7 Febbraio 2023 21:30

Dopo gli attacchi degli anarchici alle ambasciate italiane e Berlino e Barcellona e cortei a Roma e Milano per chiedere la revoca del 41 bis ad Alfredo Cospito, in queste ore alla Farnesina è stata recapitata una lettera minatoria al ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Noi andiamo avanti, io non mi faccio intimidire”, rimarca l’esponente di Forza Italia, a margine di una convention elettorale a Roma.

Minacce a Tajani, Occhiuto: “solidarietà ad Antonio”

“Qualche vigliacco pensa di poter intimidire il governo con lettere e minacce di morte. Una missiva è stata inviata alla Farnesina, con destinatario il ministro degli Esteri Tajani. Antonio è più forte di questi vili personaggi che non fanno alcuna paura all’esecutivo Meloni”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.