Minacce a Meloni e Crosetto, Occhiuto: “lo Stato ha schiena dritta”

2 Febbraio 2023 17:41

La tensione in Italia è sempre più forte. Alla redazione de “Il Resto del Carlino” è stata recapitata ieri una lettera, con toni di minaccia contro Giorgia Meloni e Guido Crosetto “in relazione al conflitto in Ucraina”, si legge sul quotidiano dove spunta l’avvertimento: “diamo quaranta giorni per rivedere questo atteggiamento servile – scrive l’anonimo mittente nel testo riportato -. In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti”.

Su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, scrive: “sincera solidarietà al premier Meloni e al ministro Crosetto, destinatari di una lettera contenente gravi minacce da parte di anarchici. Lo Stato ha la schiena dritta e non si farà impressionare dai metodi vili di questi criminali”.