Milazzo, lutto nell’Arma dei carabinieri: muore a soli 40 anni Raffaele Spedicati

13 Febbraio 2023 16:42

E’ deceduto prematuramente a soli 40 anni, il carabiniere Raffaele Spedicati molto noto per la sua gentilezza e generosità. Il militare lascia un vuoto incolmabile tra parenti, amici e conoscenti. Spedicati prestava servizio presso il Nucleo Radiomobile di Milazzo con il grado di Appuntato Scelto ed era anche Segretario Generale Provinciale di Messina del Sindacato Italiano Militari Carabinieri. L’appuntato è morto ieri sera colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

“Ciao Raffaele. Il nostro segretario generale provinciale di Messina, Raffaele Spedicati, di soli 40 anni, è stato chiamato dal Padre Celeste per continuare a “vegliare” su di noi dall’alto dei Cieli. Raffaele rimarrà per sempre nei nostri cuori con il suo incomparabile sorriso, le sue facce buffe ed il nostro motto, che ripeteva sempre a tutti “mai più soli”. Ed ecco, caro Fratello, che nemmeno Silvia e Gabriele rimarranno mai più soli, “Mamma Arma” e tutti noi colleghi saremo sempre disponibili per loro, sempre, sempre, sempre!

Iniziamo sin da subito con un piccolo gesto, un gesto d’amore verso i tuoi amori, un piccolo “dono”, che i Fratelli Colleghi potranno fare sull’ iban IT81H0306982072100000007864 intestato a Giunta Silvia presso la Banca Intesa San Paolo di Barcellona Pozzo di Gotto, con la causale. In ricordo di Raffaele. Non ti dimenticheremo mai Fratello”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal SIM.