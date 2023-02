Milazzo: mozione di tre consiglieri per l’installazione di impianti fotovoltaici

16 Febbraio 2023 20:01

I consiglieri comunali Massimo Bagli, Maria Magliarditi e Danilo Ficarra hanno presentato una mozione con la quale chiedono all’Amministrazione comunale di Milazzo di disporre le procedure finalizzate all’avvio di una gara pubblica per l’installazione di impianti fotovoltaici lungo l’asse viario.

Nel ricordare che “risultano depositati già da tempo vari brevetti relativi ad impianti fotovoltaici installabili sugli elementi delle carreggiate, ed in particolare sulle corsie al centro – le cosiddette barriere new jersey – e sui guard-rail” evidenziano che “la produzione di energia che se ne ricaverebbe troverebbe applicazioni locali di non poso rilievo, anche e soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui le risorse energetiche soggiacciono ad una generale contrazione di offerta e correlato aumento dei costi. Si aggiunga che, di recente, sono state siglate intese fra la Regione Siciliana e l’Enel, volte alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e che, quindi, un bando di gara relativo a tale progettualità troverebbe facilmente soggetti economici interessati”.