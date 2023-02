Milazzo: il consigliere Massimo Bagli aderisce al Gruppo Misto

15 Febbraio 2023 19:36

Il consigliere comunale di Milazzo, Massimo Bagli ha comunicato la decisione di lasciare il gruppo di appartenenza denominato “Innamorato Della Mia Città”, con conseguente adesione al “Gruppo Misto”. “Una decisione – scrive il consigliere – scaturita dall’ingravescente conflittualità insorta da tempo all’interno di un gruppo le cui iniziative politiche non sembrano più ispirate dal perseguimento dell’interesse comune, bensì da interessi e vanità individuali. Di contro, le azioni e le iniziative intraprese dal sottoscritto per il bene della città hanno spesso trovato il consenso ed il supporto degli altri gruppi di maggioranza. Anche per tale ragione, quindi, lo scrivente conferma il proprio supporto all’azione politica dell’amministrazione, nonché la fiducia riposta originariamente, ed oggi confermata e ribadita, nei confronti dell’operato del Sindaco Giuseppe Midili”.