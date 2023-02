Milazzo: domani riprendono i lavori del Consiglio comunale

15 Febbraio 2023 18:30

Riprendono domani sera alle 19 i lavori del consiglio comunale di Milazzo. Otto i punti iscritti all’ordine del giorno: 4 interrogazioni e 4 mozioni, di cui 3 da Antonio Foti (interrogazioni), altrettante presentati da Damiano Maisano (2 mozioni e 1 interrogazione) e 2 da Antonino Amato (mozioni). Particolare attenzione viene posta su diverse problematiche interessanti i cani. Infatti, ad Amato, che, con una mozione propone di assegnare un’area di sgambatura per cani e contestuale sistemazione di quella esistente, segue quella di Maisano per il quale si rende necessaria “una cuccia per sempre”, procedendo alla creazione di un’area cimiteriale per animali d’affezione.

Tra gli altri argomenti che impegneranno il consiglio nel loro esame in aula le interrogazioni di Foti sulla situazione in atto riguardante la discarica di ponente ed il suo iter di bonifica, valutazioni sul verde pubblico e eliminazione di barriere architettoniche Feba. Sullo stesso argomento, Maisano interroga sul contributo per l’eliminazione di barriere architettoniche, mentre da Amato proposta una mozione per l’istituzione di “Panchina blu”, e, in chiusura, l’altra mozione di Maisano riguardante l’integrazione oraria definitiva ai dipendenti a contratto a tempo parziale (24 ore settimanali).