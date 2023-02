Messina: venerdì iniziativa “Contro la guerra – Il coraggio di costruire la pace”

22 Febbraio 2023 09:56

Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’Associazione Hic et Nunc APS, venerdì 24 febbraio, alle ore 17.30, presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, si svolgerà l’iniziativa dal titolo: “Contro la guerra – Il coraggio di costruire la pace”. A un anno esatto dall’inizio del conflitto in Ucraina, facciamo nostro l’invito di Papa Francesco “ad accompagnarlo nella profezia per la pace” attraverso un incontro-dibattito sui contenuti del libro scritto dal Santo Padre proprio sul tema della pace. Dopo un anno infatti, dove le armi e la violenza l’hanno fatta da padroni, a parte l’impatto emotivo iniziale nessuna mossa verso un cessate le armi è stata compiuta. Noi non vogliamo rassegnarci alla guerra e vogliamo dare il nostro piccolo contributo alla costruzione della pace. Per tale motivo riteniamo necessario e utile avviare un dialogo con tutte le realtà che lavorano per costruire la pace nei vari settori della società.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Messina e vedrà gli interventi di: mons. Giò Tavilla, Parroco Santa Caterina V. M. – Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, padre Alessio Mandanikiotis, Archimandrita ortodosso del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, prof. Andrea Nucita, Responsabile per Messina della Comunità di Sant’Egidio, Alessandro Dati, Comunione e Liberazione, prof.ssa Grazia Patanè, Dirigente scolastico I.C. “A. Luciani”. Introduce e modera: Nicola Currò, Presidente Associazione Hic et Nunc APS.