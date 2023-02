22 Febbraio 2023 16:26

Si aggirava in tutta tranquillità e libertà, completamente nudo, passeggiando sul cavalcavia che porta alla zona falcata senza alcun problema e senza la paura delle conseguenze. E’ accaduto questa mattina a Messina, in pieno centro, e il protagonista è un ragazzo di colore che ha lasciato increduli alcuni passanti, i quali hanno lo hanno filmato in un video che sta circolando in queste ore sul web. Dopo la segnalazione, l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.