20 Febbraio 2023 08:36

Tragedia nella notte ad Alì Terme, in provincia di Messina: un uomo di 80 anni è morto nell’incendio della propria abitazione in contrada Cicco. L’anziano viveva da solo all’interno di un edificio rurale. Il corpo senza vita, parzialmente carbonizzato, è stato trovato in un angolo della casa.

Le fiamme sarebbero divampate dal focolare a legna che l’uomo utilizzava per riscaldare l’abitazione. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.