Messina Social City: selezione per l’assunzione di personale | INFO e DETTAGLI

6 Febbraio 2023 11:01

Da oggi, lunedì 6, ed entro le ore 23.59 del 12 febbraio prossimo, coloro che hanno presentato istanza di partecipazione all’Avviso relativo alla “Selezione per soli titoli per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e categorie per esigenze temporanee e nuove progettualità dell’Azienda”, sono tenuti a validare le dichiarazioni rese al momento della presentazione dell’istanza, pena la decadenza, accedendo al seguente link https://selezionepersonalemsc.comune.messina.it/sicare/benvenuto.php. È quanto comunicato dall’Azienda Speciale Messina Social City.

“La mancata validazione delle suddette dichiarazioni – precisa l’Azienda – relativamente al servizio prestato comporterà la decurtazione del punteggio eventualmente attribuito sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese nell’ambito della graduatoria provvisoria. I candidati dovranno effettuare l’adempimento esclusivamente nell’ambito dei ‘campi’ del modulo informatico sul quale saranno consentite le dovute integrazioni. Il sistema informatico consentirà infatti di completare eventuali carenze, qualora gli interessati abbiano reso dichiarazioni o inserito allegati incompleti o contraddittori, al fine di consentire alla Commissione esaminatrice di valutare l’ammissibilità o meno di tali chiarimenti. L’esito di eventuali reclami sarà reso noto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva; le richieste oggetto di reclamo saranno invece accolte o rigettate sulla base del punteggio definitivo attribuito ai singoli candidati, senza la necessità di ulteriori comunicazioni individuali”, conclude l’avviso.

Per ulteriori informazioni, la Messina Social City ha messo a disposizione un proprio centralino telefonico 090 9488007, operativo da oggi a sabato 11 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.