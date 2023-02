Messina, Siracusano (Articolo 1): “non partecipiamo al congresso Pd”

1 Febbraio 2023 15:35

“Si è riunita in due sessioni territoriali, per favorire la più ampia partecipazione, l’Assemblea Provinciale di Articolo Uno per valutare il percorso di adesione al Congresso del Partito Democratico, avviato dal gruppo dirigente nazionale. Sabato mattina a Messina – per il capoluogo e le zone jonica e tirrenica – e lunedì pomeriggio a Capo d’Orlando – per il comprensorio dei Nebrodi – , iscritte ed iscritti di Articolo Uno si sono confrontati sull’attuale fase politica apertasi dopo l’Assemblea Nazionale del PD dello scorso 21 Gennaio”. E’ quanto afferma Domenico Siracusano, Segretario Provinciale della Federazione di Articolo Uno di Messina. “A fronte dell’avanzata delle destre, unanime è emersa la necessità di un soggetto di sinistra, forte, coeso e plurale che sappia ritrovare i propri insediamenti sociali ed offrire risposte all’altezza sui temi fondamentali: lavoro, ambiente, diritti e pace. Largamente maggioritario rimane, però, il giudizio negativo su quello che, nelle attese, avrebbe dovuto essere un processo costituente di un soggetto politico nuovo e che invece si è ridimensionato ad un congresso ordinario del PD, per la scelta dei nuovi gruppi dirigenti. La mera confluenza di Articolo Uno nel PD non risponde alle questioni poste in questi anni, dal momento della fondazione ad oggi. La fase avrebbe richiesto un approccio di straordinarietà e la volontà di rimettere in discussione tutto, per offrire al Paese e, soprattutto, a quell’ampia fetta di astensionismo, una proposta politica capace di valutare le posizioni di questi ultimi anni e costruire nuove identità politica, visione della società e struttura organizzativa. Emblematica in questa direzione è l’approvazione del nuovo Manifesto dei Valori che però non ha abrogato quello preesistente”, rimarca Siracusano.

“A fronte di questa valutazioni, l’orientamento largamente prevalente di Articolo Uno della Provincia di Messina si è individuato nell’approccio dell’“attendismo attivo”, che guarda con attenzione all’evoluzione del percorso del PD e del campo progressista, rinviando scelte e posizionamenti ma impegnandosi a tenere unità la propria comunità politica provinciale lavorando sui temi, proseguendo il percorso di radicamento, l’investimento sulle energie giovanili e nella relazione con tutti i soggetti civici e politici del campo progressista. Durante il confronto è apparsa di tutta evidenza la differenza tra i profili politici delle diverse candidature alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico ed in questa direzione alcune compagne e alcuni compagni hanno valutato, a titolo personale, di sostenere la candidatura di Elly Schlein, iscrivendosi direttamente o tramite pre-adesione al PD”, conclude Siracusano.