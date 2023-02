Messina: si dividono le strade tra l’Akademia Messina e Marco Breviglieri

20 Febbraio 2023 19:44

Volge al termine l’avventura di Marco Breviglieri sulla panchina della Desi Shipping Akademia Messina. Le due parti, di comune accordo ed in assoluta sintonia, hanno stabilito di interrompere il rapporto di collaborazione iniziato nello scorso giugno, con l’obiettivo dare un’importante scossa a tutto l’ambiente in vista di questa importante seconda fase di stagione.

Il club messinese è già al lavoro per trovare nel più breve tempo possibile il nuovo Coach che guidi il gruppo in questa delicata fase di campionato e, nel frattempo, la panchina sarà affidata al secondo Flavio Ferrara. A Marco Breviglieri da parte di tutta la società un grande ringraziamento per quanto svolto in questa stagione, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.’