Messina Servizi, Gioveni: “a quando le assunzioni promesse?”

17 Febbraio 2023 10:45

“Che fine ha fatto il bando per le assunzioni a MessinaServizi visto che sono trascorsi quasi 6 mesi dalla scadenza dell’interpello per la mobilità interaziendale?” A riproporre a distanza di tempo questo interrogativo è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, in merito alle annunciate assunzioni di n. 100 unità fatto dalla società nel lontano mese di agosto e che evidentemente hanno creato fermento nella cittadinanza in cerca di occupazione. “Il 7 settembre 2022, infatti – ricorda Gioveni – è scaduto l’atto di interpello, propedeutico per legge alle procedure di assunzioni esterne, rivolto ai dipendenti delle società partecipate pubbliche iscritti nell’elenco di cui all’art. 24 della Legge n. 20/2016; subito MessinaServizi si sarebbe dovuta attivare per assumere “per differenza” il restante personale dall’esterno, ma del bando tanto decantato ancora non vi è traccia. Peraltro nei mesi scorsi – prosegue il consigliere – nella Commissione consiliare preposta la Presidente della società Interdonato a cui avevo formalmente chiesto di aumentare il limite di età che ritengo assai discriminatorio, aveva dato massime rassicurazioni circa il fatto che l’esame delle istanze dell’interpello sarebbe stato ormai prossimo alla definizione, ed è per questo che appare parecchio strano il perdurare di questa attesa per la quale ritengo occorrano i necessari chiarimenti”.

“Infine – conclude Gioveni – sarebbe altresì opportuno sciogliere i legittimi dubbi che hanno sul loro futuro gli attuali operatori destinatari dei progetti “Percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano”, che stanno lavorando da mesi e in maniera egregia percependo solo 600 euro al mese, peraltro ultimamente non in maniera regolare per il tardivo trasferimento delle somme da parte della Messina Social City”.