Messina: altro stop per l’Akademia, sconfitta 3-0 contro la CDA Talmassons

19 Febbraio 2023 17:32

Torna da Latisana con un altro stop la Desi Shipping Akademia Messina che, sul campo della CDA Talmassons, terza forza del Girone B di A2, perde per 3 set a 0. Le messinesi al di là del primo set, giocato con una certa continuità e determinazione, sbattono contro una formazione di altissimo livello, che ha saputo interpretare con sicurezza il match andando in doppia cifra con ben 4 giocatrici. Akademia, dal canto suo, paga troppi errori in ricezione che impediscono di attaccare in maniera incisiva e, quindi, di provare a mettere un po di pressione alle avversarie. Parte bene Messina che, però, registra l’immediata e determinata reazione delle padrone di casa, abili ad allungare fino al +6 e poi a mantenere il vantaggio conquistato, fin quando la Desi Shipping trova una bella reazione e si porta sull’importante -2. La CDA non si scompone e riallunga, trovando i punti che valgono la conquista del primo set (25-17). Parte subito fortissimo la CDA che, pronti via, trova il +7 e mantiene il vantaggio conquistato per tutto il set, allungando e chiudendo sul 25-8 finale. Nell’ultimo set l’equilibrio dura poco: Messina tenta di rimanere agganciata alle avversarie friulane che, per, dopo qualche scambio, prendono il largo e chiudono in vantaggio anche la terza ed ultima frazione (25-13).

Le padrone di casa schierano nello starting six la coppia Eze e Taborelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Rossetto e Milana sono le due schiacciatrici, Caneva e Costantini le centrali e De Nardi libero. Coach Brevgilieri risponde con la coppia Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Robinson sono le due schiacciatrici mentre le centrali sono Martinelli e Mearini. Il libero è Giorgia Faraone.

Il primo punto del match porta la firma della Robinson, che porta avanti le sue dopo uno scambio iniziale molto lungo e dà il là ad un piccolo allungo delle messinesi (1-3), ma le padrone di casa sono abili a ricucire subito lo strappo e siglare anche il sorpasso. La CDA trova lo slancio giusto e ne piazza tre di fila, strappando fino all’8-4 che costringe Coach Breviglieri al time out. La musica, però, non cambia e le friulane vanno a segno altre due volte prima che la Desi Shipping riesca a tornare a punti tentando una reazione, ben contenuta da Talmassons che riesce anche ad allontanarsi fino all’ampio +8 (15-8 e secondo time out per il Coach ospite). Messina tenta di riportarsi sotto e, poco alla volta, rosicchia qualche buon punto alle avversarie avvicinandosi fino all’importante -2 che costringe il Coach di casa a spendere il suo primo time out (17-15 e reazione ottenuta dalle sue, con un punto abbastanza contestato dalle ospiti seguito da una nuova segnatura che vale il nuovo +4 per le friulane). Akademia questa volta non riesce a ricomporsi e, con tanti buoni servizi, trova i punti che valgono il primo set (25-17).

Parte forte nel secondo set la CDA che, pronti via, si porta sul 5-0 e costringe Coach Breviglieri al time out. Talmassons allunga fino al 7-0 prima che la Robinson sigli il primo punto del set per le sue. La reazione di Messina non è sufficientemente incisiva e, allora, le friulane gestiscono il vantaggio allungando anche fino al +9. Il Coach ospite tenta più volte di mischiare le giocatrici in campo ma lo spartito è sempre il medesimo e le ragazze allenate da Coach Barbieri continuano ad aumentare il proprio margine di vantaggio sulle avversarie (11-3). Talmassons non accenna a rallentare ed il divario tra le due compagini in campo aumenta, con un rotondo +13 che indirizza anche il secondo set verso la vittoria delle padrone di casa (25-8). Parte meglio nel terzo set la squadra ospite che riesce a tenersi a stretto contatto con le padrone di casa per diversi punti. Poi Talmassons accelera e, poco alla volta, prende distanza sulle messinesi allungando poco alla volta fino ad un rassicurante +7 (15-8). Messina tenta di rispondere ma le friulane non smettono di correre e strappano ancora, trovando un nuovo allungo che chiude definitivamente la contesa tra le due formazioni in campo (25-14).

CDA Talmassons vs Desi Shipping Akademia Messina: 3-0 (25-17, 25-8, 25-14)

CDA Talmassons: Taborelli 10, Blessing 3, Tognini 3, Crisafulli 0, De Nardi (L) 0, Milana 14, Michelini 0, Campagnolo 0, Rossetto 11, Trampus 3, Monaco (L) ne, Caneva 9, Costantini 6. All. Barbieri, Ass. Parazzoli.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 6, Martinelli 3, Catania 0, Ciancio (L) ne, Martilotti 2, Mearini 0, Muzi 1, Brandi ne, Silotto 5, Robinson 7, Ebatombo 0, Faraone (L) 0, Pisano (L) ne. All. Breviglieri, Ass. Ferrara.

Arbitri: Luca Cecconato e Andrea De Nardi Durata set: 23’, 21’,. 23’.