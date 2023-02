Messina, Sciotto fiume in piena: “Ragusa è il Maradona della C”. E lui: “non qui per beneficenza”

3 Febbraio 2023 22:56

Messina nuovo di zecca. Non solo in campo, coi risultati, ma anche sul mercato. Sono arrivati Fumagalli, Kragl, Perez, Ferrara, Helder Baldè, Celesia, Ortisi, Salvo e Ragusa. Alcuni sono già scesi in campo, e anche da protagonisti, altri lo faranno a breve, tra cui l’ultimo arrivato, appunto il colpaccio Antonino Ragusa. Oggi in conferenza stampa li ha presentati tutti il Presidente Sciotto: “alcuni li avete già visti in campo, ma sono particolarmente orgoglioso di avere portato a Messina il Maradona della Serie C. Sono convinto che avrà insieme alla squadra un ruolo importante e ci potrà portare a traguardi ambiziosi. Ragusa non ha bisogno di presentazioni, pur avendo avuto proposte dalla B è sceso in C accettando il mio invito. Per me è stato il fiore all’occhiello, l’ho voluto fortemente”.

“Ho detto alla squadra che lascerò qualunque impegno per essere presente ad ogni allenamento. Le partite è giusto che io non le viva più a casa come un carcerato, ma che goda e soffra insieme alla squadra. Quando sono intervenuto sul calciomercato a gennaio questa squadra era retrocessa al 99%, però nella mia vita non sono abituato a perdere e mi sono buttato a capofitto, facendo dei grossi sacrifici allo scopo di salvare il Messina. I risultati sono arrivati e dobbiamo continuare così, non abbiamo ancora fatto nulla. Prima eravamo retrocessi, adesso siamo in piena lotta per salvarci, ma nel calcio non bisogna mai montarsi la testa”. E sullo striscione dei tifosi: “non lo merito. Sono il primo tifoso, le scelte si possono sbagliare o indovinare ma ho sempre agito per il bene del Messina. Accetterò le decisioni dei club: se lo volete lasciare pazienza, se lo toglierete sarà ovviamente ben accetto”.

E lo stesso Ragusa rincara: “in questo periodo di richieste ne erano arrivate diverse, ma a 32 anni non devo fare beneficenza a nessuno. Dentro di me ho gli stimoli per progetti ambiziosi con dietro qualcosa di concreto, senza fare piaceri a qualcuno semplicemente per dare una mano allo spogliatoio. Ho rifiutato delle proposte che non mi andavano per nulla a livello emotivo. In questi casi è meglio aspettare la scelta giusta, anche se rimanere fuori non è mai bello”.