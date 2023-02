Messina, “salvaguardiamo il processo naturale”: lunedì la presentazione a Palazzo Zanca

18 Febbraio 2023 17:45

Lunedì 20 febbraio, alle ore 10, alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, sarà illustrata l’iniziativa “Salvaguardiamo il processo naturale”, promossa dall’Amministrazione Comunale. All’incontro prenderanno parte gli Assessori Alessandra Calafiore e Massimo Finocchiaro che hanno contribuito per le rispettive deleghe, alle Politiche Agroalimentari e alle Attività Produttive alla realizzazione dell’evento che si svolgerà, sabato 25, dalle 10 alle 13 a piazza Cairoli.

Alla presentazione, parteciperanno tra gli altri, la Presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini, la Dirigente dell’Istituto Antonello Laura Tringali, e il Codirettore Federazione Provinciale Coldiretti Messina Carmelo Tarantino. Obiettivo dell’iniziativa è condividere e sostenere la petizione promossa dalle Organizzazioni professionali agricole, in particolare Coldiretti, e da altre associazioni del comparto agroalimentare per dire STOP al cibo sintetico, coinvolgendo la cittadinanza per sensibilizzarla sui rischi derivanti dal consumo di cibo sintetico e favorire invece, il consumo di quello naturale, salutare e sostenibile.