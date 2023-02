Messina: riunito il “Laboratorio Turistico” per la nuova programmazione

9 Febbraio 2023 17:00

Si è svolto nella Sala Ovale di Palazzo Zanca a Messina l’incontro del “Laboratorio Turistico”, finalizzato alla programmazione 2023. Alla riunione, presente l’Assessore al Turismo e al Brand Messina Enzo Caruso, hanno preso parte la dott.ssa Carbone del Dipartimento Turismo, il Dirigente dell’Ufficio Tributi Emiliano Conforto con la funzionaria Margherita Leone ed i rappresentanti del Servizio Turistico regionale di Messina, della Città Metropolitana, dell’Autorità di Sistema Portuale, Confcommercio, Confesercenti e Sicindustria Messina.

Nel corso della riunione sono state condivise e messe a confronto le linee guide dell’Amministrazione comunale con le proposte suggerite dai componenti del Laboratorio. Nell’ottica di un proficuo lavoro comune, riferito al raggiungimento di obiettivi a medio e lungo termine, che possa dare seguito, in modo ancora più produttivo ed efficace, al percorso avviato dall’Amministrazione, per rendere la città sempre più attrattiva e accogliente, l’Assessore Caruso, pur evidenziando che il Laboratorio Turistico è per regolamento un organo consultivo, ha invitato i presenti ad una periodica convocazione del tavolo tecnico per avvalersi dell’importante supporto, dell’esperienza e della competenza specifica degli operatori di settore, oltre che monitorare le azioni e le strategie che saranno poste in essere.

La riunione ha offerto un utile confronto sulla ricettività e sui canali di promozione turistica del territorio; sulla recente normativa regionale riferita al Codice CIR per le strutture ricettive; sulla necessaria compilazione del recente format predisposto dall’Amministrazione per l’acquisizione di dati utili riferiti alle strutture ricettive e al numero stagionale delle presenze. Si è inoltre dibattuto sull’attuale importo dell’imposta di soggiorno, sulla proposta di adesione al Marchio di Qualità VisitMe che sarà affrontata in apposito tavolo con l’Assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e con la Camera di Commercio e sulla programmazione degli eventi 2023. “Un promettente avvio – dichiara l’Assessore Caruso – che si prefigge di mettere in rete, con la regia dell’Amministrazione, albergatori, ristoratori, trasportatori, operatori del settore turistico ed escursioni cittadine, per la realizzazione di pacchetti da promuovere mediante le Agenzie, i Tour Operator e gli stessi operatori del settore alberghiero/extralberghiero e commerciale”.