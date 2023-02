Messina, ritrovato morto il 55enne disperso da ieri: è finito con l’auto in un burrone

27 Febbraio 2023 11:50

Il corpo di un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’auto finita in un burrone tra Longi e Frazzanò sulla Strada Provinciale 155 che collega da Rocca di Capri Leone diversi comuni dei Nebrodi. I familiari avevano lanciato l’allarme nella serata di ieri per il mancato rientro del 55enne e questa mattina all’alba erano iniziate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire se si sia trattato di un incidente o se l’uomo abbia accusato un malore e abbia avuto l’incendente successivamente.