Messina: completati i lavori di riqualificazione del torrente Catarratti – Bisconte | FOTO

Nel pomeriggio sono stati consegnati le opere nell’ambito dei lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Catarratti – Bisconte a Messina. All’evento presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con il sindaco Federico Basile, il Commissario di governo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il direttore generale del comune Salvo Puccio, lo staff tecnico, dal Rup, al Direttore dei Lavori e Operativo, il Coordinatore per la Sicurezza, il collaudatore ed i rappresentanti delle ditte aggiudicatarie dell’appalto.

“Dal sindaco De Luca al sindaco Basile lavori completati in tre anni a dimostrazione che le cose si possono fare in tempi certi e brevi. Abbiamo richiesto all’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione siciliana, Maurizio Croce, la disponibilità dell’uso dell’opera nella sua completezza prima del collaudo definitivo che si ritiene necessaria ed urgente al fine di potere assicurare la viabilità veicolare e pedonale nel rispetto delle condizioni di sicurezza”, afferma il sindaco Basile.