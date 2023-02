Messina: riqualificazione torrente Catarratti – Bisconte, domenica la consegna delle opere

10 Febbraio 2023 17:16

Domenica 12 febbraio alle ore 16, alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, nel corso di un incontro aperto alla stampa, che si terrà in prossimità della farmacia, sita all’intersezione viale della Marina Russa e via Comunale Bisconte, si procederà alla consegna delle opere nell’ambito dei lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Catarratti – Bisconte. All’appuntamento, presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Basile, prenderanno parte, il Commissario di governo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce; lo staff tecnico, dal Rup, al Direttore dei Lavori e Operativo, il Coordinatore per la Sicurezza; il Collaudatore; e i rappresentanti delle ditte aggiudicatarie dell’appalto rispettivamente, il Consorzio Stabile Costruttori e la SCS Costruzioni Edili.

“La disponibilità dell’uso dell’opera nella sua completezza prima del collaudo definitivo si ritiene necessaria ed urgente al fine di potere assicurare la viabilità veicolare e pedonale nel rispetto delle condizioni di sicurezza”. Queste le motivazioni, oggetto della richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale all’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione siciliana.