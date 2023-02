Messina, la 4ª Circoscrizione chiede la riapertura del giardino di Montalto

2 Febbraio 2023 15:43

4 anni, 3 mesi e 2 giorni. Questo è il tempo trascorso dalla chiusura del Giardino di Montalto, dopo le costanti cure di Puli-AMO Messina per rendere fruibile l’area verde. Dal 31 ottobre 2017 la natura si è lentamente riappropriata delle terrazze panoramiche, delle panchine in pietra, del pregiato pavimento in ciottoli, delle aiuole con piante ed essenze mediterranee.

Nonostante il disinteresse generale, Puli-AMO Messina ha continuato a tenere alta l’attenzione su questo prezioso tassello del centro storico e, dopo l’ennesimo appello alle istituzioni, sembra che qualcosa inizi finalmente a muoversi! In data 1 febbraio 2023 la Quarta Circoscrizione ha infatti protocollato una formale richiesta – indirizzata a Sindaco, Assessori e Dirigenti – per l’immediata riapertura del Giardino di Montalto alla libera fruizione. La nota, accompagnata da un’ampia documentazione fotografica attestante le condizioni di degrado dell’area, sottolinea non solo l’importanza strategica del parco a fini turistici ma, anche, i notevoli danni causati dalle piante infestanti per il perdurante stato di abbandono in cui versa il Giardino.

Tra le osservazioni mosse dalla Quarta Circoscrizione vi è anche l’urgenza di comprendere se l’area sia stata formalmente riassegnata a terzi e, in caso, di far valere la clausola condizionale risolutiva per non aver adempiuto agli accordi presi (che di norma prevedono il mantenimento del decoro e della pulizia dello spazio).

“Ringraziando sentitamente il Quarto Quartiere per aver condiviso la nostra istanza – che è a tutti gli effetti una causa di interesse collettivo – l’Associazione pone alcuni interrogativi: com’è possibile che un’area così importante del centro storico sia ancora oggi tenuta in ostaggio da arroganti giochi di potere? Qual è la causa che impedisce alle istituzioni coinvolte di mettersi attorno ad un tavolo per il bene della collettività? Qual è lo stato dell’arte sulla commissione che doveva acclarare l’effettiva proprietà dell’area? Quali sono i reali interessi che ruotano attorno al Giardino di Montalto? – sottolinea Puli-AMO Messina – Invitando nuovamente le istituzioni civili e religiose ad una definitiva risoluzione del problema, Puli-AMO Messina continuerà a vigilare su questa paradossale vicenda, fin quando il Giardino di Montalto non sarà finalmente riconsegnato a tutti i cittadini“.