Messina, Provenzano con Elly Schlein: “farà rinascere il Pd”

4 Febbraio 2023 14:18

Al ritrovo “RicrioAmmare” in Via Raineri a Messina si è svolta una conferenza stampa di presentazione del comitato provinciale di Messina per Elly Schlein, candidata alla segretaria del Partito Democratico. Presente all’incontro il parlamentare Dem, Giuseppe Provenzano: “la candidatura di Elly Schlein punta a far rinascere il Pd ed a costruire l’alternativa a questa Destra che è la peggiore della storia della Repubblica”. “Hanno accusato Schlein di essere una candidatura radicale perché parla di lotta alla precarietà, di migranti, di una transizione energetica ed ecologica. Questi sono i temi centrali nella vita delle famiglie, penso sia la linea giusta che serve al Pd per riconquistare il consenso di una maggioranza della popolazione“, rimarca Provenzano.

La mozione di Elly Schlein, ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, è lunga 33 pagine ed è intitolata “Parte da noi!”. Il testo è definito “un progetto collettivo per cambiare il Pd e l’Italia, una visione di futuro che coniuga giustizia sociale e climatica” al cui centro ci sono “tre sfide cruciali e intrecciate che le destre non nominano mai: disuguaglianze, clima e precarietà”. Nel testo viene data molta attenzione ai diritti della comunità Lgbt, all’accoglienza dei migranti, alla redistribuzione della ricchezza, allo “Ius Soli”, che estenderebbe la cittadinanza a tutti i bambini nati sul suolo italiano. Per quanto riguarda la questione Ucraina, il documento conferma il supporto al popolo ucraino “senza però rinunciare alla nostra convinzione che le armi non risolvano i conflitti”. Per quanto riguarda l’organizzazione del partito, la mozione di Schlein propone di adottare il voto online per tutte le votazioni interne.