Messina, la dolce proposta per gli animali domestici che non ci sono più

23 Febbraio 2023 10:41

“Il Consigliere Comunale Giulia Restuccia di ‘Basile sindaco di Messina’, intraprendendo il pensiero di molti cittadini vuole sensibilizzare l’Amministrazione Comunale a voler individuare un’area del territorio cittadino, che abbia i requisiti urbanistici per la realizzazione di un cimitero per animali di affezione e domestici, al fine di poter consentire alle persone di far visita all’amico perduto.

Con Protocollo N. 0048750/2023 del 22/02/2023 ho posto alla conoscenza del Signor Sindaco Basile, quanto sopra citato“. È quanto dichiarato dal Consigliere Comunale di Messina Giulia Restuccia.

“Premesso che la Regione Siciliana, con un ritardo di ventidue anni da una legge dell’ARS, ha stanziato un importo di 2 milioni di euro per la realizzazione di cimiteri per animali di affezione e domestici – aggiunge Restuccia – Che da ricerche effettuate, nel nostro comune, se si eccettua Letojanni, dove un privato in un luogo aperto e libero ha realizzato un cimitero non riconosciuto legalmente, non esistono aree destinate a tale scopo; Che il Regolamento regionale affida ai comuni, sia in forma singola che in associazione, la competenza e pertanto, la richiesta per la realizzazione dei cimiteri, deve essere inoltrata dai comuni, a cui spetta altresì l’obbligo di individuare le aree e redigere il relativo progetto; Che oggi non è possibile seppellire gli animali d’affezione se non abusivamente e tra l’altro, le carcasse vengono equiparati a rifiuti speciali; Che solo per l’affetto che si prova ad avere un animale domestico, sia cane o gatto o altri piccoli animali, che entrano in casa in ‘punta di zampe’ e diventano a pieno titolo componenti familiari, si attrezza un angolo di giardino (chi lo possiede) o altre aree libere, per dare una degna sepoltura ai compagni disinteressati e affettuosi, che accompagnano le persone e li fanno sentire meno soli, per un segmento più o meno lungo della loro esistenza“.

“Alla luce di quanto esposto e considerato che oltre a motivi affettivi, di sensibilità e di civiltà e, all’opportunità che offre il cospicuo finanziamento della Regione Siciliana, esiste anche un motivo igienico-sanitario in ordine alla sepoltura abusiva o peggio ancora all’abbandono delle carcasse, quando non si ricorre alla cremazione, si invita l’amministrazione comunale a concretizzare quanto premesso sopra, considerando altresì che ormai in quasi ogni casa messinese è presente nel nucleo un animale di affezione e domestico“, conclude la nota del Consigliere Comunale.