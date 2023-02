Messina, 222 milioni per 30 progetti: “innoviamo la città” | FOTO

16 Febbraio 2023 11:42

Nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina, il Sindaco Federico Basile e l’intera Giunta hanno illustrato la programmazione relativa ai 30 progetti che saranno realizzati con i fondi assegnati alla Città di Messina dal Programma Nazionale Metro plus e città Medie Sud, per un totale di 222 milioni di euro. “Il Pon Metro Plus, si sviluppa in continuità con quello 2014-2020, e in attesa della firma dell’atto d’obbligo da parte dell’Agenzia di Coesione- ha evidenziato il Sindaco Basile – questa Amministrazione proprio nel segno della continuità ha sviluppato una programmazione di opere e misure ad ampio raggio con nuovi interventi. È stato un lavoro – ha proseguito Basile – che ha impegnato tutta la squadra di governo e che ha visto tutti protagonisti nella stesura di un parco progetti, che oltre ad intensificare le azioni di quelli già in corso, dalle opere pubbliche, ai servizi sociali, al trasporto pubblico, la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione, il turismo, abbiamo programmato nuove misure volte ad aggregare le forze imprenditoriali cittadine per lo sviluppo occupazionale locale, nell’ottica di un percorso strategico che porti nel medio e lungo termine alla rinascita della città”.

Relativamente al profilo tecnico, il Direttore Puccio ha illustrato in linea generale i singoli progetti sottolineando ad oggi l’esistenza di un accavallarsi di fondi di finanziamento “mai vista – ha detto Puccio – da quelli del Pon 2014/2020, a quelli del PNRR a questi ultimi del Pon plus 2021-2027, per i quali è indispensabile procedere al coordinamento di tutte le fonti di finanziamento e al tempo stesso bisogna attuare quelle azioni strategiche coerenti con la realizzazione delle opere, entro le scadenze indicate dall’Agenzia di coesione”. In merito alla visione strategica si è soffermato poi il Vicesindaco Mondello “una prospettiva in termini di strategia – ha sottolineato– che ha avuto inizio nel 2018 e continua con l’obiettivo di completare il mosaico di quella complessiva, nell’arco del quinquennio”. Infine, gli Assessori intervenuti hanno brevemente illustrato i progetti ai quali hanno lavorato per rispettiva delega assessoriale.