Messina: Papardo e AIL insieme per un nuovo servizio di assistenza psicologica per i pazienti di ematologia

14 Febbraio 2023 18:16

Il progetto di supporto psicologico per pazienti affetti da oncoemopatie nasce come progetto pilota, grazie alla particolare collaborazione dell’AIL sezione Messina (Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), presieduta dal Dott. Pippo Augusto, con psicologi disponibili a fornire le proprie risorse e competenze professionali a servizio dei pazienti afferenti alle Unità Operative dei due nosocomi di Messina, G. Martino e Papardo, sia nel corso della degenza in regime di ricovero ordinario, sia esternamente dopo la dimissione, quando essi proseguono i trattamenti in day hospital e o si sottopongono a controlli ambulatoriali a medio e a lungo termine.

Gli psicologi opereranno in ambito ematologico per migliorare la capacità dei pazienti di comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace, al presentarsi della malattia organica, che comporta un mutamento dei precedenti equilibri ed una, possibile, situazione di crisi. Il progetto è indirizzato ai pazienti adulti affetti da oncoemopatie afferenti UUOO di Ematologia del G. Martino Universitario e dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. Sulla base delle evidenze presenti in letteratura, il presente lavoro si propone di ridurre la sintomatologia depressiva e ansiosa connessa all’esperienza del Mental Pain (dolore psicologico) nei pazienti e favorire l’elaborazione del trauma, migliorando la qualità di vita dei pazienti. Il servizio che è partito la fine di gennaio 2023 nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana contro la Leucemia, Linfomi e Mieloma e gli Ospedali di Messina (AO Papardo e AOU Policlinico G. Martino).