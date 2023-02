Messina, apre la nuova sede di FederAziende: ecco dove si trova

21 Febbraio 2023 12:42

“Abbiamo deciso di accogliere l’appello della Presidente Nazionale di FederAziende Simona De Lumè e abbiamo colto l’occasione per dare alla nostra città una grande opportunità. FederAziende è una organizzazione Datoriale di rilevanza nazionale firmataria di C.C.N.L.

Pertanto comunichiamo con soddisfazione che abbiamo sposato il progetto di Federaziende a Messina, con l’apertura di una nuova sede provinciale, con l’auspicio di dare voce agli imprenditori della nostra provincia nominando presidente il dott. Santi Daniele Zuccarello, da sempre impegnato nella difesa dei diritti degli imprenditori“. È quanto dichiarato attraverso un comunicato stampa da FederAziende Sede Provinciale Messina.

“La giunta e il consiglio direttivo è composto da professionisti iscritti all’albo dei Dott. Commercialisti, Consulenti del Lavoro e ordine degli Avvocati della provincia di Messina.

La confederazione offre svariati servizi tra i quali:

CAF e patronato;

Consulenza fiscale, tributaria e del lavoro;

Paghe online;

Rilascio smartcard, spid e token;

Formazione abilitante e professionalizzante per imprese e lavoratori;

Gestione quote associative Art-com, co.as.co. , ds-agricole, ds ordinarie, pensionati, p.c.c.f. , imprese agricole ed ente bilaterale.

Ma non solo. L’organizzazione datoriale dispone di un Centro Assistenza Tecnica, e organizza con alta frequenza incontri e seminari rivolti agli associati, per aiutare le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e di digitalizzazione, o ancora, per incentivare le attività al femminile e quelle giovanili a fruire dei fondi stanziati. – si legge in conclusione della nota – A Messina la confederazione avrà la sua sede provinciale a Piazza Cairoli n° 65 presso lo Studio Zuccarello“.