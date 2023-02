Messina: ad un anno dal conflitto in Ucraina, sit-in pacifista a Piazza Cairoli | INTERVISTE

25 Febbraio 2023 19:32

È già trascorso un anno da quando tra Russia e Ucraina è scoppiato un conflitto, ai più incomprensibile. Gli orrori della guerra hanno messo in luce fosse comuni con centinaia di persone trucidate e mutilate, tra questi donne e bambini. La violenza umana non conosce confini, l’asprezza del “Dio Potere”, spesso offusca le menti di coloro che dovrebbe operare per il bene comune. Una guerra che, fino ad oggi, ha visto come unici vincitori, i mercanti delle armi. Persone senza scrupoli che, sulla pelle degli esseri umani, hanno costruito il loro impero economico. Nonostante ciò, si continua a parlare di aumentare gli approvvigionamenti di armi con il rischio che, il mondo intero possa sprofondare nel baratro della distruzione che non conoscerà confine e che, vuoi o non vuoi, coinvolgerebbe l’intera Europa.

Manifestazione pacifista questo pomeriggio a Piazza Cairoli a Messina per chiedere una maggiore attenzione verso i valori umani, rispetto per le vittime innocenti, dignità per le donne ed i bambini allontanati con forza dalle loro case e costretti a migrare per l’Europa senza sapere se per loro, esisterà ancora un domani. Per questo motivo, diverse organizzazione religiose, laiche, scout, ufficio Migrantes, Sindacati, Comunità di Sant’Egidio, associazionismo spontaneo, hanno pacificatamene manifestato per gridare con forza, che bisogna, con urgenza, riavviare le trattative di pace per convincere i belligeranti che sarebbe il caso di dire basta e fermare la guerra. Non ci sono e non ci saranno né vinti né vincitori solo persone che non vedranno più sorgere il sole, campi coltivati, irrimediabilmente compromessi, scuole distrutte e non si sa se e quando potranno essere riscostruite, una normalità che non esisterà più. Durante la manifestazione, sono state ricordate anche le altre guerre che ancora arrecano morte e distruzione come quelle in Palestina, in Afghanistan e in Siria.