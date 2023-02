3 Febbraio 2023 22:08

Paura questo pomeriggio a Messina in pieno centro, a Piazza Cairoli, dove una mamma ha lasciato il proprio bambino da solo in auto, richiamando l’attenzione dei passanti. Avvicinatasi alla propria auto, la donna si è accorta del gruppo di persone presenti, che nel frattempo avevano allertato la Polizia Municipale. L’auto, tra l’altro, era ferma in divieto di sosta, motivo per cui alla donna è stato inflitto un verbale.