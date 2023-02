Messina: la Terza Municipalità ha incontrato un comitato di cittadini 

8 Febbraio 2023 09:06

“Ieri pomeriggio la Terza Municipalità ha incontrato, in consiglio, su loro formale richiesta, un comitato di cittadini residenti nella zona di risanamento di Camaro Sottomontagna. I residenti hanno lamentato che da quasi un’ anno si trovano con una graduatoria approvata per l’assegnazione di alloggi ma che purtroppo, ancora oggi, si trovano costretti ad abitare in baracche sempre più anguste. Gli abitanti di Camaro Sottomontagna, in attesa di alloggi, pretendono, e c’è da aggiungere giustamente, chiarezza una volta per tutte sulla loro vicenda, dal momento che in più occasioni in questi ultimi anni, soprattutto dopo l’approvazione della graduatoria, sembravano maturi i tempi per lasciare definitivamente la baracca”. E’ quanto comunica Alessandro Cacciotto, Presidente della Terza Municipalità.

“Il Consiglio della Terza Municipalità, nel raccogliere l’appello disperato del comitato dei residenti di Camaro Sottomontagna, giunto ieri in aula consiliare, nei prossimi giorni invierà un’ invito alla partecipazione ad una seduta di Consiglio, che si effettuerà in tempi brevi, all’ Assessore al Risanamento del Comune di Messina ed al Presidente di Arisme’ per fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda. L’invito sarà esteso, anche al sub – commissario al Risanamento, se nelle more della seduta di Consiglio dovesse essere nominato dal Presidente della Regione Siciliana come probabilmente dovrebbe a breve essere. Una cosa è però certa: dopo un anno dall’approvazione di una graduatoria, i residenti di Camaro Sottomontagna hanno tutto il diritto di conoscere in maniera certa e chiara il loro destino che purtroppo ancora oggi è avvolto nella più totale incertezza”, conclude Cacciotto.