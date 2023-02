Messina: la nuova composizione della Commissione tecnico scientifica comunale VINCA

20 Febbraio 2023 17:44

A seguito dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi, alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, cui hanno preso parte il Vicesindaco Salvatore Mondello e il Direttore Generale Salvo Puccio, con i nuovi componenti della Commissione Tecnico Scientifica Comunale per la Verifica delle Valutazioni di Incidenza Ambientale VINCA, l’organismo si è ufficialmente insediato per proseguire in sinergia con il personale del Servizio comunale Valutazioni Ambientali l’importante l’attività di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il Sindaco Basile, nel ringraziare i componenti uscenti per il proficuo lavoro svolto sino ad oggi, ha augurato ai nuovi designati un buon lavoro in un settore importante per lo sviluppo locale del territorio conciliandolo con le line guida nazionali ed europee in termini di conservazione dei siti della rete Natura 2000.

La Commissione consultiva è composta da sette membri effettivi e sette supplenti, ne fanno parte quali componenti effettivi, l’ingegnere ambientale Giovanni Lupo in qualità di presidente; e componenti, l’architetto Anna Carulli; il biologo Rosy Germanà; il geologo Simona Malerba; l’agronomo Giuseppe Ristagno; il naturalista Fabio Famà e l’agrotecnico laureato Sebastian Triolo. Relativamente ai membri supplenti sono stati designati quali, ingegnere ambientale Giuseppe Furrer; architetto Domenico Staiti; biologo Antonio Costa; geologo Carmelino Mondello; agronomo Salvatore Camillo Testa; naturalista Francesca Abate; e agrotecnico laureato Attilio Interdonato.