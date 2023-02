Messina: incontro a Palazzo Zanca con la 1ª Commissione della 3ª municipalità

13 Febbraio 2023 13:15

Il Vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello e l’Assessore con delega ai Rapporti con le municipalità Massimiliano Minutoli hanno ricevuto oggi a Palazzo Zanca i componenti della I Commissione della III circoscrizione presieduta da Mario Barresi, insieme al Presidente della III municipalità Alessandro Cacciotto. Nel corso della riunione sono stati trattati diversi temi relativi alle deleghe assessoriali dei due rappresentanti della Giunta Basile. Si è parlato infatti della viabilità legata anche ai progetti futuri e quelli in corso di realizzazione dei parcheggi, di risanamento, manutenzioni e sistemazione di alcune strade cittadine.

“E’ stato un incontro proficuo – hanno dichiarato il Vicesindaco Mondello e l’Assessore Minutoli – in quanto, pur essendo stati gli argomenti già discussi in precedenza, era necessaria un’ulteriore trattazione per gli aggiornamenti sullo stato dell’arte. Il metodo del dialogo costante e costruttivo con chi opera sul territorio ed esprime le richieste dei residenti è fondamentale per una Messina più vivibile e a misura di cittadino”.