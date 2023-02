Messina: il Papardo aderisce alla campagna sulla prevenzione per le malattie del cuore

14 Febbraio 2023 18:10

L’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina parteciperà alla campagna per la prevenzione delle malattie cardiovascolari anche per il 2023. L’iniziativa della Fondazione Per il tuo cuore promuove “cardiologie aperte”, importante manifestazione sanitaria nazionale con lo scopo di divulgare il tema della prevenzione cardiovascolare e dei fattori di rischio. L’AO Papardo partecipa alla due giorni (15 e 16 febbraio) mettendo a disposizione due cardiologi della Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta dal Dott. Giovanni Consolo. Sarà infatti possibile in quei due giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiamare al numero verde 800.05.233 e avere tutte le risposte in merito ai temi riguardanti la prevenzione e le malattie del cuore.

La prima causa di morte nel mondo è rappresentata dalle malattie cardiovascolari. Ogni anno queste provocano in tutto il pianeta circa 18 milioni di morti. In Italia sono responsabili di oltre 230 mila decessi all’anno e restano la prima causa di ricovero ospedaliero con circa un milione di degenze l’anno.