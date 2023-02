Messina: giuramento di 9 nuovi Capitreno

10 Febbraio 2023 16:06

Nel corso di una breve cerimonia oggi pomeriggio, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina, nove nuovi Capitreno di Trenitalia hanno giurato fedeltà alla Repubblica davanti al Sindaco Federico Basile, presente il Responsabile linea qualità bordo di Trenitalia Rosario Di Francesco. Il Primo cittadino, nel formulare gli auguri, ha rivolto “un grosso in bocca al lupo a voi che presterete servizio a bordo dei nostri treni. Un’opportunità lavorativa per un’attività che necessita di comprensione per i cittadini, ma anche rigore e rispetto delle regole. Trenitalia ha investito su di voi e mi auguro che continui a farlo nella nostra città”.

Con la lettura della formula di giuramento i nove ferrovieri hanno assunto formalmente il ruolo di Pubblico Ufficiale riconosciuto al personale ferroviario nello svolgimento delle proprie funzioni, come previsto da una sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito la qualifica di pubblici ufficiali al personale di Ferrovie dello Stato Italiane, che provvedono al controllo dei biglietti o alla constatazione di fatti e relative verbalizzazioni, nell’ambito di attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di trasporti.