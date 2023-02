Messina, conferenza sulla Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

6 Febbraio 2023 12:03

In occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra annualmente il 7 febbraio, l’Amministrazione comunale per il tramite dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha condiviso l’iniziativa promossa dal Soroptimist Club Messina che è stata illustrata oggi, lunedì 6, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Massimo Finocchiaro. All’incontro hanno preso parte il Provveditore agli Studi di Messina Stello Vadalà; il Tenente dei Carabinieri Alice Candelli; il Direttore tecnico capo psicologo della Polizia di Stato Smeralda Passari; e una delegazione di docenti e studenti degli istituti scolastici cittadini. E’ la Presidente Linda Schipani a presentare la Guida contro il bullismo e cyberbullismo realizzata a livello nazionale dal Soroptimist International d’Italia con il contributo della Presidente Giovanna Guercio e a cura della past president Patrizia Salmoiraghi.

Il documento-guida è finalizzato ad essere uno strumento per dirigenti scolastici, docenti, genitori e alunni utile a riconoscere e contrastare il bullismo, e al tempo stesso educare i bambini e gli adolescenti al rispetto, all’empatia e alla compassione, nonché all’importanza di seguire regole presupposto quest’ultimo nel quale è fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche. La Guida è stata infatti realizzata da insegnanti, studenti ed esperti del settore e fornisce informazioni sui metodi per riconoscere e contrastare il fenomeno che scaturisce da una emergenza educativa e sfocia in prepotenza e aggressività verso soggetti più deboli e indifesi, e propone anche delle esperienze vissute da cui trarne insegnamento. A conclusione, un momento dedicato al contrasto al fenomeno con la proiezione di video realizzati per la Call for students 2022 dal titolo “No Bulli Time”. “Il Soroptimist International d’Italia intende affrontare un problema sociale che, accompagnato dallo slogan ‘Acceleriamo il Cambiamento’, mira anche al raggiungimento dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2039 “Città e Comunità sostenibili”: una città più attenta alle necessità dell’altro e una città inclusiva e a misura di donna, di giovane e di cittadino”, evidenzia la Presidente Schipani.