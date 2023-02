14 Febbraio 2023 09:32

Paura sulla Messina-Palermo a causa di un furgone in fiamme per cause ancora in corso di accertamento. L’incendio ha provocato disagi alla circolazione tra gli svincoli di Milazzo e Rometta. Salvo per miracolo il conducente del mezzo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme del fugone e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Foto di repertorio