Messina-Fidelis, la Prefettura vieta i biglietti ai residenti ad Andria: “elevati profili di rischio”

17 Febbraio 2023 15:38

“Il Prefetto di Messina Cosima Di Stani ha disposto, in occasione dell’incontro di calcio “A.C.R. MESSINA – FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.” in programma il prossimo 19 febbraio presso lo Stadio Comunale F. Scoglio, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Barletta Andria Trani. La misura organizzativa, condivisa con il Questore di Messina, nasce dalla determinazione del 16 febbraio scorso del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato gli elevati profili di rischio dell’incontro in argomento, valevole per il Campionato Nazionale Serie C Girone C, in considerazione della pericolosità dimostrata in episodi recenti dai tifosi della Fidelis Andria”.

Così in una nota la Prefettura di Messina, la quale comunica il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Barletta Andria Trani, tifosi della Fidelis Andria, che domenica giocherà al Franco Scoglio.