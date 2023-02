Messina: bocciato emendamento di Floridia sul risanamento delle baraccopoli

15 Febbraio 2023 21:00

La parlamentare messinese Barbara Floridia (M5S), ha presentato un emendamento al Milleproroghe che chiedeva la proroga del Prefetto a rivestire il ruolo di Commissario Straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina. L’emendamento è stato bocciato dalla maggioranza che ha voluto così spogliare ancora una volta Messina di un ruolo di primo piano anche su questioni che riguardano la stessa Città dello Stretto. Quindi, sarà il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani ad essere il nuovo Commissario Straordinario.

“La proroga del Prefetto di Messina, fino al 31 dicembre 2024, sarebbe stata una scelta di buonsenso, visto il suo ottimo operato di questi mesi e non avrebbe avuto senso cambiare, proprio in questo momento, la struttura commissariale. Per il bene di Messina si sarebbe dovuto dare continuità al lavoro già svolto. Grave è anche il fatto che abbiano trasformato la struttura in un ‘postificio’. E’ un segnale molto preoccupante, visto che stanno scippando alla nostra città il coordinamento dello sbaraccamento, che rappresenta il punto di partenza della rinascita di Messina”, dichiara la messinese Barbara Floridia, Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato.