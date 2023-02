Messina: 55enne nascondeva droga nel sottoscala, arrestato

23 Febbraio 2023 13:25

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri della Stazione di Gazzi, nel corso dell’attività di controllo del territorio, con compiti specifici finalizzati alla prevenzione e contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, accorgendosi dei numerosi e frequenti passaggi dell’uomo nei pressi di una zona ritenuta luogo di spaccio, lo hanno seguito e, sospettando che all’interno della sua abitazione potesse essere detenuta della droga, i militari hanno effettuato una perquisizione quindi controllato tutti gli ambienti della casa, rinvenendo ben occultati nel sottoscala 1,5 kg di marijuana, suddivisa in 12 confezioni sottovuoto e destinata alla vendita. La droga, è stata pertanto sequestrata per le analisi di laboratorio.