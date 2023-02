Messina, De Luca non si dimette da presidente del consiglio: “ecco il motivo”

13 Febbraio 2023 23:36

Dopo il rinvio di dicembre scorso, il consiglio comunale di Messina ha votato le modifiche del regolamento d’Aula con 27 sì e 2 no. Favorevoli oltre ai consiglieri di maggioranza, Fratelli d’Italia, Ora Sicilia e Forza Italia. Contrario il Partito Democratico con i consiglieri Felice Calabrò e Antonella Russo.

A fine seduta il presidente del consiglio comunale, il leader di Sud chiama Nord e Sicilia Vera, Cateno De Luca, ha comunicato che non si dimetterà. “Ho avuto un colloquio con il sindaco Federico Basile che mi ha invitato a supportarlo e a supportare il consiglio comunale per la sessione del bilancio. Lavoreremo ancora insieme. Sarò disponibile per quest’altra fase, sostanzialmente credo tra febbraio e marzo”, conclude il candidato sindaco di Taormina.